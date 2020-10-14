РИАМО - 14 окт. Во время реставрационных работ в казармах и манеже в Хамовниках московские археологи нашли куски амуниции кавалеристов, сообщается на официальном сайте мера Москвы.

Реставрация этого объекта культурного населения началась в прошлом году. Специалисты обновляют не только его внешний вид, но и внутреннее убранство.

«Находки, сделанные на территории манежа казарм, иллюстрируют тот период времени, когда манеж использовался по своему прямому назначению», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Среди находок также есть подковы, пуговицы, нашивки и другие предметы армейского быта тех времен.

Манеж создали в 1876 году. Он принадлежал комплексу Хамовнических казарм. В начале прошлого века тут была Высшая школа верховой езды, где к военным торжествам готовили командиров-кавалеристов.

В середине 20 века комплекс продолжали дополнять постройками. В начале 60-х годов тут открыли тир ЦСКА.