РИАМО - 14 окт. Певица Алла Пугачева выложила в свой Instagram пост, посвященный народному художнику России Валентину Юдашкину, который ведет борьбу с онкозаболеванием, сообщает Nation News.

Пугачева опубликовала в Сети фото, на котором она обнимает Юдашкина. Под кадром певица обратилась к Юдашкину с теплыми словами в его день рождения.

«Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», – написала Пугачева.

Подписчики певицы присоединились к поздравлению. Они пожелали художнику крепкого здоровья, вдохновения, новых свершений и побед, а также любви и семейного счастья.​