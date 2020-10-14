РИАМО - 14 окт. Каждый месяц «знак онлайн-оплаты» подключают в среднем 17 предприятий и бизнес-структур, юридических клиентов «Почты России», только за первые восемь месяцев этого года «электронную марку» использовали свыше 52 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

С помощью этой услуги можно оплатить любую заказную корреспонденцию, пересылаемую в пределах РФ. «Знак онлайн-оплаты» - одна из наиболее востребованных цифровых услуг компании. Цифровая марка показывает, что отправление, на которое она нанесена, оплачено. В личном кабинете клиенты почтовой компании могут вносить предоплату за услуги, даже не посещая отделение связи. После поступления в почтовое отделение письмо распознают, просто сканируя QR-марку.

«Традиционные почтовые услуги постепенно находят свой эквивалент в цифре. Если существуют электронные деньги, чеки, то вполне естественно, что популярной становится и электронная марка. Услугу особенно оценили в период самоизоляции, после которой пользоваться ею стало на 50% клиентов больше», - отметил директор макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Данная услуга позволяет контролировать затраты и баланс в режиме онлайн. Внедрение данной услуги - это часть тренда «Почты России» по упрощению бизнес-услуг.

В этом году еще 150 клиентов из столичного региона воспользуются данной цифровой услугой.