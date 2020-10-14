РИАМО - 14 окт. Среди главных номинаций «Премии Рунета — 2020» появились актуальные в 2020 году темы и проблемы, сообщает Nation News.

«Ежегодная «Премия Рунета» традиционно проходит с 2004 года. Период пандемии стал причиной взлета интернета. События этого года показали, насколько важны интернет-сервисы», – говорится в сообщении.

Некоторые жители РФ даже воспользовались периодом самоизоляции и начали заниматься самообразованием. Текущий год является особенным для Рунета, потому что его влияние увеличилось на 15%.

В число номинаций вошли коронавирус и внутренний туризм, так как большинству людей пришлось столкнуться со сложностями передвижения даже в пределах своего города, своей страны и тем более между странами.

Основными номинациями являются «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «СМИ и массовые коммуникации», «Образование и кадры», «Технологии и инновации».

В число специальных номинаций вошли «10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие», «Технологии vs коронавирус», «Внутренний туризм», «Детский Рунет», «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы», «Игровая индустрия и киберспорт» и «#Счастье есть».​