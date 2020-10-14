РИАМО - 14 окт. 49% новых торговых центров в Москве, которые планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, откроют не ранее 2021 года, сообщает «Интерфакс».

Аналитики полагают, что до конца 2020 года в Москве введут примерно 480 300 квадратных метров торговых площадей. На 2021 год перенесли ввод примерно 467 700 квадратных метров арендуемых торговых площадей.

«В текущем году было заявлено введение около 950 000 квадратных метров ТЦ в общей сложности, это был бы максимальный показатель за последние пять лет. К открытию были заявлены такие крупные торговые объекты, как ТЦ в ТПУ «Селигерская» площадью 145 000 квадратных метров, ТРЦ в Мытищах в 144 000 квадратных метров и ТЦ на месте рынка «Садовод» площадью 50 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Но по состоянию на конец третьего квартала текущего года их возведение приостановили.

В торговых центрах Москвы, работающих дольше двух лет, становится все больше вакантных площадей. За третий квартал 2020 года в торговых центрах показатель освободившихся коммерческих площадей вырос на 1,8%. Общий уровень свободных площадей в столичных торговых центрах достиг 9,5%.

В торговых центрах, открытых в июле-сентябре 2020 года, вакантность доходит до 50%.

«Мы наблюдаем резкое снижение девелоперской активности на фоне пандемии и экономического кризиса, а также тех ограничительных мер, которые безусловно влияют на бизнес не только ритейлеров, но и собственников торговых центров», - сказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.