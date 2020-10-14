РИАМО - 14 окт. Реставрация продолжается в столичном кинотеатре «Родина», который планируют открыть в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

За это время его отреставрируют с воссозданными по историческим образцам фасадами и декоративными элементами.

«После реконструкции здесь заработают шесть комфортных кинозалов. Открытой для посещения в летнее время снова станет крыша, которая в советское время использовалась для танцев и творческих встреч москвичей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Также в ходе работ планируют восстановить восьмигранное окно на втором этаже, разобрать стены пристройки и установить новые.

После открытия кинотеатр станет местом дополнительного образования и досуга.