РИАМО - 14 окт. Реставрация продолжается в столичном кинотеатре «Родина», который планируют открыть в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
За это время его отреставрируют с воссозданными по историческим образцам фасадами и декоративными элементами.
«После реконструкции здесь заработают шесть комфортных кинозалов. Открытой для посещения в летнее время снова станет крыша, которая в советское время использовалась для танцев и творческих встреч москвичей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Также в ходе работ планируют восстановить восьмигранное окно на втором этаже, разобрать стены пристройки и установить новые.
После открытия кинотеатр станет местом дополнительного образования и досуга.
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