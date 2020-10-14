РИАМО - 14 окт. В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта 100 свертков с наркотическим веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС остановили каршеринговую машину на стационарном посту, расположенном на федеральной трассе М-4 «Дон» для проверки документов.

«При беседе с полицейскими 51-летний пассажир вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили 100 свертков с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На пост вызвали оперативников из Каширы. Обнаруженные вещества изъяли и направили на исследование.

«Установлено, что образцы порошка являются наркотическим средством – героином, общим весом свыше 110 граммов. Злоумышленник пояснил, что данный наркотик он приобрел через интернет за 100 тысяч рублей», – добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.