РИАМО - 14 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров, который составили по итогам сентября, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 59 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«В сентябре 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область)», – говорится в сообщении.

Так, СМИ цитировали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах региона. Кроме того, он сообщил в соцсети «ВКонтакте», что до конца 2020 года количество детских домов в Подмосковье сократится до восьми. В Instagram Воробьев сообщал, что после реконструкции на Ярославском направлении Московской железной дороги был открыт четвертый главный путь от Мытищ до Пушкина.

В рейтинг включали действующих на период исследования глав регионов России, ведущих свои блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.