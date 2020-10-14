РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») отгрузил оборудование системы аварийного охлаждения зоны реактора на АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект основного оборудования для АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправили две емкости системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ) и два подогревателя высокого давления ПВД-К-5 и ПВД-К-6. Оборудование предназначено для оснащения энергоблока №2», – говорится в сообщении.

Емкость аварийного охлаждения зоны предназначена для автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора в случае утечки теплоносителя и включается в работу при аварийной разгерметизации первого контура. Емкость САОЗ является элементом пассивной части системы аварийного охлаждения зоны реактора. Вес каждой емкости 78 тонн.

Подогреватели высокого давления ПВД-К-5, 6 – элементы машинного зала атомной станции. ПВД – крупногабаритные изделия длиной от 9,5 до 12,5 метров и весом от 110 до 130 тонн. Выполняют функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Общий вес отгруженной для энергоблока №2 АЭС «Руппур» продукции составил порядка 400 тонн. Изготовленное на «ЗиО-Подольск» оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации.

Конструкторская документация разработана специалистами департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

ПАО «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения.