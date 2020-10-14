РИАМО - 14 окт. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Москве 30,1% сотрудников структурных подразделений и аппарата управления Московской железной дороги, находящихся на территории столицы, перешли на удаленную работу, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Всего на полигоне МЖД почти 7,8 тысячи работников, не занятых в перевозочном процессе, осуществляют свою трудовую деятельность в удаленном режиме», – уточняется в сообщении.

На дистанционный формат работы были переведены специалисты и руководители, деятельность которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса без негативного влияния на производственный процесс.

Сейчас сотрудники IT-блока организовывают дополнительные удаленные рабочие места и занимаются обеспечением безопасности и защиты передаваемых данных.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19.

- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.