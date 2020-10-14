РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Контроль качества дезинфекции в подъездах многоквартирных домов Балашихи ежедневно проводят специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, санобработка помещений помогает не допустить распространения коронавируса, сообщила начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Юлия Смирнова.

За проведение санитарной обработки подъездов домов, дезинфекцию входных групп подъездов, лифтов, лестничных пролетов, площадок первого и второго этажей, отвечают УК городского округа.

«За дисциплинированностью управляющих организаций следит оперативная бригада, в которую входят специалисты управления ЖКХ. Ежедневно они проводят контроль качества дезинфекции в подъездах. 14 октября проверку прошла компания «ОЛВИ», которая отвечает за санитарную обработку домов на улице Баландина и в ЖК «Витязь», - сказала Смирнова.

Она добавила, что чистыми и продезинфицированными должны быть поручни, входная дверь, домофонные кнопки. На первом этаже ежедневно обрабатывается все, на что может осесть пыль: подоконники, батареи, любые выступы.

По словам инженера по благоустройству УК «ОЛВИ» Ярослава Полюховича, уборка с дезинфицирующими растворами проходит в подъездах ежедневно с 7:00 до 12:00.

«Первый такой опыт мы получили еще весной, и практика показывает, что это достаточно эффективно помогает в борьбе против коронавируса. Жители довольны, что обработка проводится», - подчеркнул Полюхович.

Подъезды домов Подмосковья дезинфицируют с 16 марта. Также управляющие компании обрабатывают детские площадки и малые архитектурные формы, установленные во дворах.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

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- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

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