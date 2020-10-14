РИАМО - 14 окт. Центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

О регистрации новой вакцины сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Третья на подходе», - говорится в сообщении.​

Первую российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве РФ 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против коронавируса.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.​

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19.

- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.