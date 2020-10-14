РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Колледж подмосковного Красногорска отметил 65-летие с момента основания в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное собрание, посвященное юбилею образовательной организации и 80-летию системы профтехобразования в России, состоялось в Красногорском колледже. В мероприятии приняли участие директор колледжа Сергей Демин, директор союза директоров ссузов России Виктор Демин. В режиме ВКС коллектив колледжа поздравила глава горокуга Эльмира Хаймурзина.

«Мы гордимся, что в горокруге Красногорск находится такое учебное заведение профессионального образования. Колледж прошел много трансформаций, и сейчас объединяет филиальную сеть. Более 60% студентов колледжа в Красногорске – молодые местные жители, которые имеют возможность получать образование по востребованным специальностям недалеко от дома», - сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что выпускники Красногорского колледжа работают на ведущих предприятиях округа, есть они и среди сотрудников администрации муниципалитета. По ее словам, только за последние 5 лет колледж выпустил более 4 тысяч выпускников. Среди студентов и выпускников учебного заведения есть призеры чемпионатов профессионального мастерства.

«От всей души поздравляю всю систему профессионального образования в РФ. Для нас большая честь, что Красногорский колледж занимает в системе профобразования России достойное место, является лидером. Благодарю весь преподавательский состав, всех специалистов, все предприятия, на которые вынесены кафедры и которые внимательно относятся к подготовке профессионалов», - добавила Хаймурзина.

Глава округа пожелала колледжу не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствоваться.

«Благодаря президенту России, губернатору Московской области среднее профессиональное образование в Подмосковье развивается в режиме приоритетной государственной политики», - подчеркнул директор колледжа Сергей Демин.

Он отметил, что колледж знает вся европейская профессиональная школа.

Красногорский колледж был основан приказом министерства оборонной промышленности СССР от 14 октября 1955 года №394 на базе филиала Московского военно-механического техникума. Сегодня это многопрофильный образовательный комплекс, в структуру которого входят пять филиалов и четыре образовательных центра в шести округах Подмосковья.

В колледже обучается более 3 тысяч студентов. Более 200 преподавателей и мастеров производственного обучения ведут подготовку кадров по 25 образовательным программам.