РИАМО – 14 окт. В Федеральном медико-биологическом агентстве РФ запатентовали лекарство от Covid-19, оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Это позволяет подавить развитие вируса в клетках. По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, эксперты проверяют нацеленность препарата на борьбу с коронавирусом ежедневно.
«Я надеюсь, что запатентованный препарат поможет вылечить тех, у кого обнаружили коронавирусную инфекцию», — сказал Ивлиев.
Он добавил, что благодаря быстрому рассмотрению заявок на изобретение, удалось получить быстрый доступ к результатам новейших разработок и инноваций.
Ранее в России зарегистрировали вакцину на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Вакцина называется «Спутник V».
Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.
Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.
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Текстовая трансляция
14 ОКТЯБРЯ
- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19.
- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.
- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.
- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.
- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.
- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.
- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.
- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.
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