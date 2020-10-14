РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Более 760 семей из Балашихи распорядились средствами регионального материнского капитала в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«768 семей, проживающих на территории городского округа Балашиха, распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала. Из них 314 семей – на улучшение жилищных условий, 148 – на получение образования ребенком (детьми), 306 семей – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей», - говорится в сообщении.

По словам начальника управления соцзащиты населения по городскому округу Игоря Мамонкина, право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года.

Размер выплат в текущем году составит 50 000 рублей, в 2021 году – 50 000 рублей. Если часть средств регионального материнского (семейного) капитала была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 000 рублей, а в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

«Заявление на выплату за 2020 год подается в управлении социальной защиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год - не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года. Для получения ежегодной выплаты необходимо обратиться с полным комплектом документов в управление социальной защиты населения», - заключается в материале.