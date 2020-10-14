РИАМО - 14 окт. Более 70 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили среди пассажиров аэропорта Внуково в ходе рейда в среду, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

Специалисты проверяли соблюдение перчаточно-масочного режима среди пассажиров и сотрудников аэровокзала.

«В ходе контрольных мероприятий было выявлено 73 пассажира, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административных правонарушениях по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - подчеркнул Незаметдинов.

Штраф за это правонарушение составляет 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19.

- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.