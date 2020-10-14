РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. Многофункциональный центр городского округа Мытищи вошел в пятерку самых посещаемых МФЦ в Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

В сентябре подмосковные центры «Мои Документы» оказали более 1,9 миллиона государственных услуг.

«Топ-5 самых посещаемых МФЦ Подмосковья: городской округ Балашиха, городской округ Красногорск, городской округ Мытищи, Одинцовский городской округ, городской округ Химки», - говорится в сообщении.

В пятерку самых популярных услуг вошли: регистрация прав на недвижимость и ее постановкой на кадастровый учет - сервисом воспользовались 312 тысяч жителей Подмосковья; более 125 тысяч человек обратились за регистрацией по месту пребывания или месту жительства; 117 тысяч раз были проведены операции с социальной картой жителя Московской области.

«Также более 106 тысяч заявителей запросили выписки из ЕГРН, а 37 тысяч жителей подали анкету для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования», - отмечается в сообщении.