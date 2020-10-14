РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В ЦК «Подмосковье» в поселке Пироговский городского округа Мытищи 20 октября состоится вечер настольных игр, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для участия приглашают всех желающих.

«Совсем скоро вы сможете посоревноваться со своими друзьями, и не только, в вечере настольных игр. Если устали от тяжелых рабочих будней, хочется куда-то вырваться и отдохнуть, то приходите к нам. Необходимо обязательно подать заявку в директ нашей официальной страницы в Instagram», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 20 октября в центре культуры «Подмосковье» по адресу: улица Пионерская, дом 2. Начало в 19:00.