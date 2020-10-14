РИАМО - 14 окт. С начала 2020 года в Московской области 560 квартир выдали детям-сиротам, работа по обеспечению сирот квартирами завершена в 20 округах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«До конца года жильем будут обеспечены 786 сирот в 61 муниципальном образовании региона, на эти цели выделено более 2,1 миллиарда рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что почти половина квартир выдана в новостройках.

В 20 округах уже завершилась работа по обеспечению жильем детей-сирот: это Восход, Долгопрудный, Жуковский, Звездный городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Ленинский, Лобня, Лотошино, Люберцы, Мытищи, Протвино, Пушкинский, Рузский, Серебряные Пруды, Серпухов, Черноголовка, Щелково, Электросталь, а также Рошаль, который входит в городской округ Шатура.

«Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить», — подчеркнула министр.

В 2019 году квартиры получили 740 детей-сирот.