РИАМО - 14 окт. В 2021 году планируется завершить реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади, там будет подземный многофункциональный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ на Павелецкой площади.

«Пару лет назад нам удалось разморозить один из самых тяжелых долгостроев Москвы – строительство торгового центра на Павелецкой площади. Работы идут полным ходом и, по плану, должны быть завершены в следующем году. Торговый центр будет полностью подземным», — сказал Собянин.

Он уточнил, что на площади будет парк. Мэр также напомнил, что в районе площади реорганизовали трамвайное движение.

По проекту, будет возведен пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс и будет создан ландшафтный парк. Три этажа комплекса займет ТРЦ. Два этажа отведут под парковку. Главный вход в торговый центр будет напротив Павелецкого вокзала.

Для ТРЦ создадут наземные выходные группы в виде стеклянных крыш-навесов овальной формы, козырьки которых будут загнуты вверх.

Ландшафтный парк разместится на крыше комплекса. Там будут открытый амфитеатр и площадь с фонтаном, пешеходные маршруты, зеленая зона отдыха. В парке посадят около 350 деревьев и 18 тысяч кустарников.

Сейчас на Павелецкой площади заканчивают земляные работы, устраивают распорную систему и подземную часть, возводят железобетонные монолитные конструкции, монтируют внутренние инженерные системы, начали отделочные работы. Объект готов на 47%.

Реконструкция Павелецкой площади – один из самых сложных долгостроев города. Торговый центр там решили построить еще в конце 1990-х годов, работы начали в 2002-2003 годах, но затем работы остановили из-за проблем у инвесторов. В 2018 году права на объект передали владельцу группы компаний «ПИК» Сергею Гордееву.