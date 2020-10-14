РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. За текущий год в городском округе Мытищи устранили 245 нарушений чистоты и порядка, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Госадмтехнадзоре Московской области рассказали о результатах работы административно-технического надзора по нарушениям чистоты и порядка.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч за текущий год лучше всего поработали административные комиссии (АТК): в Красногорске устранено 624 нарушения, в Орехово-Зуеве - 498, в Химках - 303, в Сергиевом Посаде - 372, в Мытищах - 245, в Королеве - 206», - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений совершается физическими лицами, гаражно-строительными кооперативами, садоводческими товариществами.