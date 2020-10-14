РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в незаконной вырубке двух берез, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя одной из организаций о том, что в деревне Спирово в лесном массиве неизвестный незаконно срубил две березы. Общая сумма материального ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.