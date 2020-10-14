РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Юные экологи из объединения «Терра» Балашихи провели занятие на берегу озера Дивное в микрорайоне Заря, узнав интересные факты о растительном и животном мире водоема, а также собрав и рассортировав мусор в прилегающей зоне отдыха, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ребята под руководством педагога дополнительного образования Евгении Поповой в ходе практического занятия научились определять расстояние шагами, определили физические свойства воды, познакомились с растительным и животным миром водоема.

«Наблюдая за утками огарями, ребята узнали интересные факты: это постоянные обитатели озера. Кроме того, они рассортировали собранный мусор и предложили пути решения экологических проблем в прилегающей зоне отдыха», - говорится в сообщении.