РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. На региональном портале госуслуг появилась новая опция – выдача электронного разрешения на работу такси, услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении пресс-службы МУ «Люберецкий МФЦ».

«Результат оказания услуги - электронное разрешение с QR-кодом - заявитель увидит в личном кабинете. Он сможет самостоятельно распечатать его и разместить в салоне такси. Пассажиры и инспекторы ГИБДД получат информацию о перевозчике после того, как отсканируют QR-код», - говорится в сообщении.

Сервис доступен на региональном портале. В разделе «Подробная информация» следует выбрать цель обращения, категорию заявителя и заполнить электронную форму заявления. В ней нужно подтвердить свое согласие на обработку данных, внести информацию о заявителе и транспортном средстве и приложить подтверждающие документы.





