РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василием Грищенко, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Все, что связано со спортом: тяжелая атлетика, бокс, борьба - это традиционно все про Люберцы. Сегодня по силовому экстриму мы делаем значительный шаг, я надеюсь, что он будет удачным. Мы дальше в этом направлении будем двигаться и продвигать эту культуру спорта», - сказал Ружицкий.

По словам Грищенко, спортсмен, председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян станет представителем регионального отделения федерации, которое будет базироваться в Люберцах.

Также глава Люберец вручил в подарок Грищенко книгу.