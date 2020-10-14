РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. Продолжается благоустройство родника в деревне Еремино округа Щелково, работы идут по программе губернатора Московской области «Родники Подмосковья», сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Этот родник очень популярен среди местных жителей и гостей деревни. Причем не только из-за качества воды, но и благодаря живописному пейзажу. Ключ бьет на правом берегу реки Ширенки, у подножья ели», - говорится в сообщении.

Программа по благоустройству реализуется во взаимодействии с благотворительным фондом «Экология для всех». Проект предполагает ремонт лестницы, замену каптажной камеры, установку лавочек для отдыха и малых архитектурных форм, а также организацию парковки. Работы планируется завершить до конца года.