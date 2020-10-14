РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. Филиал МБУ «МФЦ Мытищи» по улице Мира 18 октября будет закрыт по техническим причинам, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищи.

«Уважаемые заявители! Филиал МБУ «МФЦ Мытищи» по адресу: город Мытищи, улица Мира, строение 32/2 в ТЦ 4Daily, 18 октября будет закрыт для приема посетителей по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать при планировании визита в МФЦ», - говорится в сообщении.

Многофункциональный центр (МФЦ) - это категория бюджетных учреждений в РФ, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.