РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В деревне Коледино Подольска началось строительство нового корпуса складского комплекса Вайлдбериз, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство четвертой очереди складского комплекса международного интернет-магазина Вайлдбериз. Объект расположен в деревне Коледино Подольска в районе Симферопольского шоссе. Новый корпус складского комплекса предназначен для приема, хранения, комплектации, подготовки и отгрузки заказов», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

На объекте смогут работать порядка 300 человек. Площадь четвертой очереди складского комплекса составит 53 тысячи квадратных метров. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Закончить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию застройщик намерен до конца текущего года. Объем инвестиций оценивают в 1 миллиард рублей.

В 2019 году в Московской области был введен в эксплуатацию самый крупный в Европе распределительный центр Вайлдбериз, который также находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.