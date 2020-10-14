РИАМО - 14 окт. Госжилинспекция Московской области и Раменская городская прокуратура провели совместную комплексную проверку деятельности компании «ПУЖКХ Островецкое», которая управляет пятью многоквартирными домами в деревне Островцы, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

«В соответствии с постановлением правительства России №438 в 2020 году большинство наших проверок приостановлено. Однако контрольно-надзорные мероприятия проводятся по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения такого вреда. Они должны быть согласованы с органами прокуратуры», – сказала Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

В результате инспекторы обнаружили повреждения краски и штукатурки на стенах и потолках подъездов. Многие осветительные приборы отсутствовали или были сломаны, а в этажных щитах не оказалось пожарных рукавов, распаячные электрокоробки были не заперты. Повреждения зафиксированы и на полотнах тамбурных дверей.

В результате документарной части проверки установлено: у «ПУЖКХ Островецкое» образовалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающей организацией АО «Мосэнергосбыт». Сумма долга превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате (несколько миллионов рублей). Данную ситуацию законодательство РФ относит к грубым нарушениям лицензионных требований.

По результатам проверки возбуждено административное производство в отношении компании «ПУЖКХ Островецкое» и ее генерального директора Василия Жекю. Рассмотрение административных дел состоится 15 октября.