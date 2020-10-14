РИАМО - 14 окт. В подмосковном Реутове начал работать пункт бесплатного приема изношенных шин на переработку, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В рамках областной экологической программы «Шина» в Реутове состоялось открытие пункта бесплатного приема старых шин на переработку. В пунктах принимают на переработку легковые и грузовые покрышки. Все старые шины гарантированно отправляются на переработку. На производстве резину подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, модификаторов для асфальто-битумной смеси», - сказал заместитель главы администрации округа Сергей Иванов.

Он уточнил, что привезти и оставить шины можно в любой день.

«Пункт бесплатного приема изношенных шин находится на базе площадки «Мегабак» по улице Новой, владение 1. График работы пункта: с понедельника по воскресенье, круглосуточно. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7(926)208-28-19», - добавил Иванов.

Экологическая акция «Шина» проходит по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. Значительную поддержку по организации и проведению мероприятия оказывает Фонд рационального природопользования Московской области.