РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. На спартакиаде инвалидов Московской области в Раменском слепой теннисист из городского округа Мытищи стал серебряным призером в мужском зачете, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Городской округ Мытищи представила команда МБУ спортивная школа «Авангард» (по спорту слепых).

«Спортсмены горокруга соревновались в трех дисциплинах: мини-футбол; настольный теннис; бадминтон. В дисциплине мини-футбол у команды «Авангард» 2 место из 7 команд. В дисциплине настольный теннис - Ильюшин Станислав стал серебряным призером в мужском зачете», - говорится в сообщении.

Тренер спортсменов - Обрубов Сергей.