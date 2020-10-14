РИАМО - 14 окт. В Московском регионе ожидается понижение температуры к выходным до плюс 5-6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Прохладная погода придет в город и область уже 15 октября, но арктическое вторжение произойдет 16 октября.

«К выходным в столице всего плюс 5-6 градусов, и также возможны первые в этом сезоне заряды снега», - отмечается в материале.

В столице в среду может быть побит 130-летний рекорд. Воздух в мегаполисе может прогреться до плюс 19 градусов. Среда станет последним теплым днем перед похолоданием.