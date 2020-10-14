РИАМО - 14 окт. Среда станет последним теплым днем перед похолоданием в Московском регионе, в столице может быть побит рекорд 130-летней давности, сообщается на сайте «Метеоновости».

Воздух в городе может прогреться до плюс 17-19 градусов.

«Самым теплым день 14 октября отмечался в 1889 году, когда температура повысилась до плюс 19 градусов», – отмечается в материале.

Самым холодным было 14 октября 1882 года, когда столбики термометра опустились до минус 10,3 градуса.

В прошлом году 14 октября температура днем составила плюс 17,2 градуса, а ночью – плюс 6,4 градуса. Было теплее нормы на 5 градусов.