РИАМО - 14 окт. В Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Строительство 50 ФОКов», уже действуют 48, а до конца года планируют ввести в эксплуатацию еще два, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В России начиная с 2009 года количество людей, занимающихся спортом, увеличилось почти в 2,5 раза и составило около 60 миллионов человек. Между тем, Московская область занимает лидирующие позиции.

«На сегодняшний день регион входит в число лидирующих по количеству людей, занимающихся физической культурой и спортом. Мы на втором месте, первое у Москвы. Так в 2019 году в Подмосковье спортом на постоянной основе занимались почти 3,1 миллиона человек», - отметил председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Жолобов.

Он отметил, что в Подмосковье уделяют большие внимание развитию спорта в регионе. Так, в прошлом году построили в области шесть скейт-парков, 15 хоккейных коробок.

Также в Подмосковье до конца 2020 года намерены открыть одни ФОК по программе «Военных городков» в Балашихе, два реконструированных стадиона (в Чехове и Орехово-Зуево), три площадки воркаута (в Одинцово, Ивантеевке, Люберцах) и четыре многофункциональные хоккейные площадки.