РИАМО - 14 окт. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ближайшее заседание Московской областной думы 15 октября проведут в дистанционном формате, сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной - цифры растут. Трудно справиться с пандемией без соблюдения мер безопасности. Маски, социальная дистанция - это важно, но при возможности нужно оставаться дома. Беречь себя и близких!» - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что парламентариям уже знаком данный формат работы. Проблем с законотворческой деятельностью возникнуть не должно.

В регионе усилили меры по борьбе с коронавирусом. Гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовали оставаться дома.