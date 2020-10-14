РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Жителям подмосковного Подольска напомнили о действиях мошенниках при телефонных звонках и призвали быть бдительными, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Главном управление региональной безопасности Московской области рассказали, что Банком России совместно с правоохранительными органами разработана памятка по кибербезопасности, в которой названы основные признаки того, что по телефону разговаривает мошенник. Так, настоящий сотрудник банка никогда не будет спрашивать у гражданина код из SMS, PIN-код, номер банковской карты или CVC-код c оборотной стороны карты», - говорится в сообщении.

Если в разговоре собеседник активно использует чувство, вызывает желание «легких» денег, не дает времени опомниться и посоветоваться с близкими, то это мошенник.

«ГУРБ призывает быть бдительными и напоминает, что при поступлении такого звонка необходимо прекратить разговор и положить трубку. Если есть желание удостовериться, что с вашим счетом все в порядке, можно самостоятельно позвонить в банк (номер обслуживающей кредитной организации указан на карте и на официальном сайте банка). Номер банка нужно набирать вручную, не стоит делать «обратных звонков» по входящему номеру, чтобы вновь не оказаться на одной линии с мошенниками», - заключается в материале.