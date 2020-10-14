РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. Энергетики компании «Россети Московский регион» модернизируют несколько питающих центров на территории Домодедова с целью повышения надежности и качества электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В результате реконструкции суммарная мощность подстанций увеличится на 130 мегавольтампер, что позволит создать резерв для потенциальных потребителей электроэнергии городского округа, как физических лиц, так и предприятий.

«Примененное в ходе реконструкции современное оборудования в разы повысит надежность работы высоковольтных подстанций, а весь комплекс проведенных мероприятий улучшит качество электроэнергии, поставляемое конечным потребителям городского округа Домодедово», - отметил директор филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» Михаил Ежокин.

Несмотря на сложные эпидемиологические условия, специалисты энергокомпании трудятся в соответствии с намеченными графиками. На данный момент завершены работы по замене двух силовых трансформаторов на питающем центре 110 кВ «Хомутово», благодаря чему мощность подстанции возросла с 32 мегавольампер до 50 мегавольтампер. Это позволило увеличить отдаваемую мощность в городскую сеть Домодедова, а также прямым абонентам, в числе которых два завода: железобетонных изделий и механический.

Также к завершению близится комплексная реконструкция подстанции 110 кВ «Санаторная». Она обеспечивает электроэнергией, кроме бытовых потребителей, поликлинику и очистные сооружения микрорайона Белые Столбы, хлебозавод микрорайона Востряково, школы, детские сады и объекты Госфильмфонда.

На подстанции «Бор», которая обеспечивает электричеством 21 населенный пункт Домодедова и Подольска, завершается модернизация устройств релейной защиты и автоматики.

В 2020 году планируется также включение дополнительных силовых трансформаторов на подстанции «Новодомодедово» и на базе мобильной модульной подстанции «Прудная». Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения более 48 тысяч потребителей, 150 социально значимых объектов и промышленных предприятий округа.