РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 окт. В подмосковных Котельниках ужесточили контроль за перевозчиками в плане ношения медицинских масок, сообщил глава горокруга Сергей Жигалкин.

Жигалкин в ходе рейда проехал на маршруте №2, чтобы узнать, как в городе относятся к требованию ношения масок.



«Радует, что ответственных пассажиров больше. Но, конечно, находятся и те, кто ездит в общественном транспорте без масок. Что касается перевозчиков – в отношении их мы ужесточили контроль», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что сейчас выполнение всех рекомендованных мер необходимо для того, чтобы не повторить весенние события.