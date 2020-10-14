РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. В среду в микрорайоне 1 Мая Балашихи загорелся автомобиль, пожар ликвидировали за 25 минут, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В среду в 01:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон 1 Мая. В 1:40 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались семь человек и две единицы техники.