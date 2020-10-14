РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Около 70 волонтеров Балашихи продолжают проверять наличие медицинских масок у пассажиров общественного транспорта и раздавать средства защиты тем, у кого их нет, в день они раздают около 500 масок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция организована совместно Общественной палатой Балашихи и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня волонтеры продолжают свою работу, которую они начали несколько дней назад. Мы раздаем защитные маски и напоминаем о важности их ношения в общественном транспорте. Это самое важное, потому что, как говорят опросы заразившихся людей, они заразились в общественном транспорте и торговых центрах», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что этой работой занимаются около 70 волонтеров: по 4 человека дежурят на железнодорожных станциях, по двое — на автостанциях и крупных остановках. На дежурства выходят по утрам и вечерам, когда пассажиропоток максимальный.

В день волонтеры раздают около 500 масок, всего в рамках акции их выдали уже более 3 тысяч. Также они предлагают пассажирам памятки о том, как противодействовать коронавирусу.

Контроль за соблюдением масочного режима усилен 28 сентября, согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Маски необходимо носить на железнодорожных станциях, в вагонах электропоездов и автобусах. За отказ от ношения маски пассажирам общественного транспорта грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Такая мера предусмотрена кодексом Московской области об административных правонарушениях.