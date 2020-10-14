РИАМО - 14 окт. Депутаты Московской городской думы на очередном заседании приняли постановление Мосгордумы «О плане работ на IV квартал 2020 года», передает корреспондент РИАМО.

«В соответствии со статьей 35 нашего регламента план работы думы составляется на квартал. Проект постановления внесен в первоочередном порядке комиссией по организации работы думы», - сказал Орлов.

Он добавил, что в план работы включены названия проектов документов по поступившим предложениям от профильных комиссий Мосгордумы.