РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Рабочие завершили аварийные работы на котельной КСПЗ в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийные работы на котельной КСПЗ завершены. 13 октября в связи с аварией была остановлена котельная КСПЗ и в северо-восточной части микрорайона Климовска (Весенняя) не было отопления. Аварийные работы завершены в среду в 03:00», - говорится в сообщении.

В домах могло произойти завоздушивание системы, из-за которого батареи не набирают нужную температуру. Для решения данной проблемы необходимо подать заявку по телефону: 8(496) 761-63-50.

«Ожидается большое количество заявок, в связи с чем время их отработки увеличится. Просим жителей с пониманием отнестись к проводимым работам!» - заключается в материале.