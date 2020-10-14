РИАМО - 14 окт. Роспотребнадзор выявил нарушения мер санитарных требований в торгово-развлекательном центре «РИО», расположенном на Ленинском проспекте, сообщил журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮЗАО Оксана Комракова.

Специалисты обнаружили нарушения на 1 и 4 этажах, там не было оборудования для обеззараживания воздуха.

«Также было установлено, что для проведения дезинфекции помещений используются неэффективные против коронавируса средства. Кроме того, отсутствует график проведения влажных уборок и дезинфекции помещений», - отметила Комракова.

За эти нарушение в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. Суд может оштрафовать владельцев ТРЦ на сумму до 300 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.