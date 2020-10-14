РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 окт. В подмосковном Дзержинском планируют на базе колледжа создать клуб юношеского кинотворчества, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Иванова провела прием жителей как секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Член союза деятелей музыки, кино и телевидения Иосиф Фидерфиш предложил учить школьников 6-10 классов киномастерству.

«Для этого надо создать городской клуб детского и юношеского кинотворчества. Есть, оказывается, и наставники – студенты колледжа «Угреша», и оборудование. Предложила подготовить положение и вместе встретиться с руководством колледжа «Угреша». Возможно такой клуб организуем на их базе», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что жительница дома №19 на Лесной улице пожаловалась на холодные стены и плесень. По словам Ивановой, в ближайшие три года капремонт дома не запланирован. Власти подготовят письмо в фонд капремонта, приложив подписи жителей и коллективное обращение.

Также главе поступила жалоба на поцарапанные автомобили во дворе этого же дома. Жительница предлагает решение через установку камер видеонаблюдения. Иванова попросила составить официальное письмо от жителей, возможно, камеры поставят в 2021 году.

Житель дома №8 по улице Ленина пожаловался на три старых тополя во дворе дома. Иванова дала поручение для управления городского хозяйства решить данную проблему.