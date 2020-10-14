РИАМО - 14 окт. В следующем месяце в подмосковном Красногорске введут в эксплуатацию бизнес-центр «Два капитана», куда переедет часть ведомств правительства Московской области, пишет в среду «Коммерсант».

Здание начали строить 14 лет назад. Его площадь – 110 тысяч квадратных метров. Объект был достроен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для размещения некоторых структур и ведомств региона. Благодаря этому решению можно будет закончить объединение правительственных структур возле Дома правительства. Соответственно от территориальной близости повысится эффективность работы региональных ведомств.

«В аппарате правительства области сообщили <...>, что окончательный список переезжающих в «Два капитана» согласован: это Мособлдума, региональный Минсельхоз, главное контрольное управление и контрольно-счетная палата и областной загс», - отмечается в материале.

Как рассказал управляющий партнер Colliers International Николай Казанский, объединение в одном месте региональных ведомств позволит оптимизировать рабочие процессы, влияющие на скорость принятия решений.

Возведение здание осуществлялось через компанию МОИТК, принадлежащую правительству Московской области. Впоследствии организация обанкротилась. Изначально построить здание планировали за три года. Однако этого сделать не удалось из-за судебных разбирательств.

Компания МОИТК была создана по инициативе бывшего министра финансов области Алексея Кузнецова. Однако его осудили за мошенничество и сейчас он находится в тюрьме. Фирма работала с компанией RIGroup, принадлежащей жене экс-министра Жанны Буллок.

В СКР доказали, что в 2007 году по инициативе Кузнецова из МОИТК в пользу структур RIGroup были выведены ключевые активы, в том числе «Два капитана».

Только через шесть лет недостроенный объект удалось вернуть в собственность регионального правительства. Ранее эксперты оценивали, что в объект уже вложено около 9 миллиардов рублей, а чтобы здание достроить потребуется еще порядка 2,5 миллиардов рублей.

«Для достройки этого комплекса нужно было решить большое количество проблем. Дело не только в высотном строительстве, но и в сложной технологии», - отметил глава Минстройкомплекса Владимир Локтев.

Те ведомства, которые переедут в бизнес-центр; сейчас работают в зданиях на Сретенке, в Ащеуловом и Среднем Каретном переулках в центре Москвы. В течении трех лет эти объекты продадут через торги.

«Средняя цена продажи таких помещений в центре города составляет 200–250 тысяч рублей за 1 квадратный метр», - подчеркнула замдиректора отдела исследований рынка CBRE Маргарита Кабалкина.

Между тем, все чаще госструткуры переезжают в бизнес-центры. В прошлом году так поступили федеральные Минэкономики, Минпромторг и Минкомсвязь. Они теперь работают в деловом центре «Москва-Сити». Площади выкупили примерно за 35 миллиардов рублей, что привело к сокращению вакантных площадей в офисах «Москва-Сити» с 16% до 13,6%, отмечает Кабалкина. Объекты, где ранее работали федеральные ведомства также выставили на торги.

Как рассказал Казанский, переезд в современные офисы позволяет оптимизировать также расходы на содержание недвижимости. Для зданий советской постройки, где в основном находятся органы власти, коэффициент потерь площадей за счет широких лестниц и больших коридоров составляет 35–40%, что приводит к существенным затратам на обслуживание пространств, не задействованных для работы сотрудников. В то же время, заключает эксперт, по стандартам для офисов класса А, как в случае с «Двумя капитанами», коридорный коэффициент приемлем в пределах 12%.