РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. До конца декабря текущего года в подмосковной Балашихе планируют выделить квартиры почти 30 детям-сиротам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Такую цифру озвучили на совещании по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Оно прошло под руководством прокурора Балашихи Никиты Брыкина.

«С начала года ключи вручили 15 сиротам, достигшим совершеннолетия. Жилье предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. До конца декабря в благоустроенные квартиры переедут еще 30 новоиспеченных владельцев», - говорится в сообщении.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках областной государственной программы «Жилище». Благодаря ей почти 800 человек получат квартиры в городах Подмосковья до конца года.