РИАМО - 14 окт. Министр промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева вручила свидетельства резидента Особой экономической зоны пяти региональным компаниям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сегодня вручила свидетельства директорам компаний ООО «Айрин Дубна». ООО «Айдилс Нет», ООО «Натуральные материалы», ООО «Левин Фотоникс» и ООО «Монэн Рус». Теперь организации смогут пользоваться налоговыми и таможенные льготами, действующими на территории ОЭЗ Московской области», - сказала Зиновьева.

Готовая инфраструктура площадок поможет компаниям быстро организовать свою работу и способствует их успешному развитию.

В регионе более 200 организаций-участников ОЭЗ. ООО «Айрин Дубна», ООО «Айдилс Нет» и ООО «Натуральные материалы» разместились в ОЭЗ «Дубна», там же ведут свои проекты 170 организаций.

К ОЭЗ «Исток» присоединилось ООО «Левин Фотоникс», резидентами этой зоны являются 22 компании. ООО «Монэн Рус» стал резидентом в ОЭЗ «Ступино». Всего здесь функционируют 14 компаний.