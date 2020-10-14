РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Аварийные дома по улице Зеленой расселят до конца текущего года, из муниципального фонда для жителей ветхих домов уже выделено 20 квартир, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Расселение в Балашихе проходит в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Она рассчитана на срок до 2024 года включительно.

«Аварийные дома №5 и №7 по улице Зеленой расселят до конца года. Они признаны подлежащими сносу на основании решения межведомственной комиссии Балашихи. Кроме того, переезда дождались собственники жилья, расположенного в доме №14. Он также признан аварийным. Из муниципального фонда для жителей ветхих домов на улице Зеленой уже выделено 20 квартир», - говорится в сообщении.