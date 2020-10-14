РИАМО - 14 окт. Роспотребнадзор приостановил деятельность нелегальной кальянной на Патриарших прудах в Москве, заведение будет опечатано до решения суда, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«По информации управы района столичным управлением Роспотребнадзора проведена проверка кальянной «Фортуната-Торг» по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 6, помещение 2. В ходе проверки было установлено функционирование кальянной в нарушение указа мэра. В настоящее время в соответствии с указом мэра функционирование кальянных запрещено», - сказал Шамиль Мустафаев.

В ходе проверки специалисты зафиксировали грубые нарушения санитарного законодательства в части проведения дезинфекционных мероприятий и функционирования вентиляционной системы, вытяжная шахта которой была установлена под окнами жилых квартир.

Юридическом лицу направили телеграмму о составлении протокола о временном запрете деятельности кальянной до решения суда. На сегодня уже составлен протокол о запрете деятельности кальянной, а также об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП.