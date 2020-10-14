РИАМО - 14 окт. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе компании «Юнитех-М» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Юнитех-М» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Подольская районная больница» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на услуги по ремонту медицинского оборудования», - уточняется в сообщении.

По итогам рассмотрения подмосковное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании «Юнитех-М» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.